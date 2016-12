Horn , Breiteneich

Rekordzahlen vermeldet die Feuerwehr bei den jüngst durchgeführten Überprüfungen der Feuerlöscher. Sowohl in Horn als auch in Breiteneich gab es nie zuvor so viel Interesse an der Aktion.

Aktion im nächsten Jahr an zwei Tagen?

Einen Rekord bei der Feuerlöscherüberprüfung der FF Horn meldete Kommandant Sascha Drlo. „Bei der gemeinsam mit Bernhard Hochwimmer von der Firma Minimax durchgeführten Aktion im FF-Haus Horn konnte eine Rekordzahl an Löschern überprüft werden. Insgesamt 334 Feuerlöscher wurden bei der Aktion, die am Freitagabend und den ganzen Samstag lief, überprüft.“

Aufgrund des großen Interesses wird überlegt, im nächsten Jahr diese Feuerlöscherüberprüfung zwei volle Tage lang anzubieten. Dabei wird durch einen sachkundigen Löscherwart – in diesem Fall Hochwimmer – das Gerät auf seine Funktion geprüft und per „Pickerl“ bescheinigt, dass es im Ernstfall auch funktioniert. Der Gesetzgeber sieht alle zwei Jahre eine derartige Überprüfung vor.

FF-Chef lobt gestiegenes Sicherheitsbewusstsein

100 Feuerlöscher wurden bei der Aktion der FF Breiteneich – ebenfalls von Hochwimmer – überprüft. „Auch bei uns ist die Aktion auf noch nie zuvor dagewesenes Interesse gestoßen“, freut sich Kommandant Johann Navratil. „Einige mussten ausgeschieden werden“, unterstreicht der FF-Chef die Wichtigkeit des Sicherheits-Checks im Interesse der Besitzer.

Navratil vermutet, dass die Bevölkerung durch die Feuerbeschau im abgelaufenen Jahr für das Thema sensibilisiert war. „Der rege Zuspruch ist auch ein Zeichen des gehobenen Sicherheitsbewusstseins unserer Leute. Das freut uns!“