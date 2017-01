„Wir wollen im Bürgerservice noch besser werden“, begründet Bürgermeister Jürgen Maier, warum auf den Zahlscheinen, die von der Stadtgemeinde ausgegeben werden, seit kurzem auch ein QR-Code – QR steht für „Quick Response“ (schnelle Antwort) – aufgedruckt ist.

„Ein weiterer Schritt in Richtung ,smart city‘“

Technisch möglich wurde dies, wie Kassenwart Karl Schneider und seine Mitarbeiterinnen in der Buchhaltung erklärten, durch den Ankauf einer neuen Software für die Verwaltung, die an die 80.000 Euro gekostet hat. Mithilfe dieses Codes kann via Smartphone jede Zahlung an die Stadtgemeinde etwa von Kanal- und Wassergebühr vom Bürger rasch und unkompliziert durchgeführt werden.

„Das ist ein weiterer Schritt in Richtung ,smart city‘, einer effizienteren, technologisch fortschrittlichen Stadt“, so Maier. „Ein Schritt wurde ja etwa mit dem WLAN im Freibad gesetzt, ein weiterer wird eine Gemeinde-App sein, welche an Veranstaltungen oder Müllabfuhrtermine erinnern wird.“

Der Zahlvorgang ist einfach. „Man lädt aus dem Apple- oder Android-Store die entsprechende QR-App seiner Bank auf das Smartphone herunter (kostenlos!), richtet sie mit wenigen Schritten ein, fotografiert den QR-Code auf dem Zahlschein, bestätigt mit einem Code – und das war’s“, erklären gleichlautend die Bankdirektoren Helmut Scheidl (Sparkasse) und Reinhard Keusch (Volksbank). Und wie sicher ist der Bezahlvorgang? Auch hier sind sich die beiden einig: „Bisher ist uns kein Fall bekannt, wo ein Unbefugter auf ein Bankkonto zugegriffen hätte.“