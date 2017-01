Mehr als überrascht war Judith Lienbacher, Direktorin der Fachschule und der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe Horn, als ihre Stellvertreterin Elisabeth Riederer das Schreiben des Landesschulrates mit der Gratulation zum 40-jährigen Dienstjubiläum vor der versammelten Kollegenschaft vorlas.

Mit einem Blumenstrauß – für jedes Jahrzehnt eine Paradiesvogelblume in den orangen Schulfarben – gratulierten Riederer und Fachvorstand Monika Müllner. Kollegin Angela Wagesreiter und Administrator Christian Pachtrog überreichten einen Geschenkkorb und ein Porträt, das Alina Reininger aus der 4 HLWA gezeichnet hat, sowie eine HLW-Torte, gebacken von Bibiane Pufler aus der 5 HLWB, und wünschten für die weiteren Jahre im Schuldienst alles Gute.

Lienbacher begann 1976 zu unterrichten

Judith Lienbacher begann ihre Unterrichtstätigkeit im Schuljahr 1976/77 an der HTL Krems, als sie noch studierte. Sie unterrichtete am Privaten Oberstufenrealgymnasium der Englischen Fräulein (heute ORG Mary Ward) und an der HLF Krems, bevor sie 1987 nach Horn kam.

Für das heurige Jahr stehen weitere runde Jubiläen an, dann ist Judith Lienbacher nämlich 30 Jahre Direktorin in Horn. Unter ihrer Führung wurden die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe, die HLW mit Schwerpunkt Medieninformatik und die Schule für Sozialbetreuung (SOB) am Schulstandort Horn gegründet. Diese SOB wird 2017 ihr 25-jähriges Bestandsjubiläum feiern.