Zum Gipsassistenten ausbilden ließen sich in den vergangenen 14 Monaten an der Allgemeinen Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Landesklinikum Waldviertel Horn 17 Fachkräfte, die am 27. Jänner ihre begehrten Abschlusszeugnisse erhielten.

Frau aus Weitra ist erste „Gipserin“

Erstmals absolvierte diese „männlich dominierte“ Ausbildung mit Daniela Steinek auch eine Frau, was die Lehrgangsleiterin für medizinische Assistenzberufe, Michaela Drautz, ganz besonders freute.

So wie sie gratulierte auch der interimistische Leiter der Schule, Wolfgang Schrenk, den Absolventen, von denen acht einen „guten Erfolg“, drei sogar eine Auszeichnung erreichen konnten.

„Für manche ein kompletter Neustart“

Schrenk würdigte besonders, dass bei vielen der nun Ausgebildeten „die Schule schon lange her war“ und ihr „Mut, einen neuen Schritt zu machen und noch einmal Neues zu lernen“, besonders hoch geschätzt werden müsse.

„Für manche war es auch ein kompletter Neustart.“ Erfreuliche Mitteilung Schrenks: „Drei Viertel der erfolgreichen Lehrgangsteilnehmer haben bereits einen Arbeitsplatz“. Dies sei auch ein „Erfolg für die praxisorientierte Ausbildung“.

Schon vor den abschließenden Prüfungen hatten die Teilnehmer bei den Praktika in verschiedenen Kliniken ihr Können unter Beweis stellen müssen.

„Tolle Leistung“ sämtlicher Beteiligter

Der stellvertretende Regionalmanager der Waldviertler Kliniken, Thomas Schmallegger, der gemeinsam mit Drautz die Zeugnisse überreichte, betonte, dass das Berufsbild des Gipsassistenten noch sehr jung sei und dass die Auszubildenden und die Ausbildner gleichermaßen „eine tolle Leistung“ geboten hätten.

Schmalleggers Appell: „Nehmen Sie das Lächeln am heutigen Abschlussfoto bitte in die Praxis, zu den Patienten mit!“

Die 17 Absolventen:

Ausgezeicheter Erfolg: Daniel Ableidinger, Amaliendorf-Aalfang; Jürgen Pollak, Hoheneich; Stefan Waldher, Sigmundsherberg

Guter Erfolg: David Altrichter, Schwarzenau; Johannes Cizek, Gars am Kamp; Roman Groß, Vestenpoppen; Nikolaus Henkel, Brunn/Wild; Karl Mayerhofer, Langenschönbichl; Andreas Paschinger, Waldreichs (bei Waidhofen); Daniela Vitecek, Stögersbach; Andreas Weinstabl, Grametten

Mit Erfolg bestanden: Christian Beer, Hollabrunn; Dominik Bruckner, Göpfritz/Wild; Michael Held, Riegersburg; Patrick Leutner, Walterschlag; Daniela Steinek, Weitra; Martin Stern, Ober Neustift