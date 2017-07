Am Standort der Boku (Universität für Bodenkultur) in Tulln wurde am vergangenen Mittwoch Österreichs erstes Laborgebäude in Holzbauweise eröffnet. Für den Bau verantwortlich zeichneten die Gmünder Baufirma Leyrer+Graf, die den Unterbau gemacht hat, und die in Horn ansässige Graf-Holztechnik, die den Neubau des zweistöckigen Bürogebäudes ausführte. Insgesamt wurden 3,8 Millionen Euro in das Projekt investiert, der zweigeschoßige Neubau mit rund 1.300 m 2 wurde in rund einem Jahr Bauzeit fertiggestellt.

In Tulln sind rund 400 Boku-Mitarbeiter tätig

Der Baustoff Holz ist nicht nur an der Fassade sichtbar, sondern prägt auch die Ästhetik im Inneren des Gebäudes. Für den Neubau wurden rund 500 m³ Holz aus heimischen Wäldern verarbeitet. Der Rohbau dafür wurde innerhalb von sieben Tagen fertiggestellt, dabei wurden an den Außenwänden 880 m² Riegelwand, an den Innenwänden 740 m² Brettsperrholz, in den Decken 780 m² Brettsperrholz, am Dach 805 m² Hohlkasten errichtet, die Lärchenfassade umfasst eine Fläche von 1.150 m².

Hans-Peter Weiss, Geschäftsführer der Bundesimmobiliengesellschaft, meint, das Gebäude sei als erstes Universitätsgebäude im Holzbau ein Vorzeigeprojekt. Das als Niedrigenergiehaus konzipierte Gebäude sei „eines unserer Leitprojekte“, so Weiss.

Die Pläne für das Labor- und Büroprojekt stammen von „Delta und Swap Architekten“. Seit Mai 2017 forschen und arbeiten hier nun das Zentrum für Analytik und ein Institut für Umweltbiotechnologie des interuniversitären Departments für Agrarbiotechnologie (IFA). Das Analytikzentrum zog in die Labors, Büros und Nebenräume des Erdgeschoßes ein. Im Obergeschoß befindet sich das Institut für Umweltbiotechnologie. Herzstück und damit zentraler Treffpunkt ist ein Besprechungs- und Aufenthaltsbereich mit Teeküche im Erdgeschoß.