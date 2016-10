2017 wird 500 Jahre Reformation gefeiert. Die evangelische Pfarre Horn startet am Sonntag, 30. 10., mit einer Wanderung in das besondere Jubiläumsjahr.

Die evangelischen Kirchen gedenken im Jubiläumsjahr ihrer Gründung. Unter dem Titel „500 Jahre Reformation – Freiheit und Verantwortung seit 1517“ wird daran erinnert, dass Martin Luther am 31. Oktober dieses Jahres seine 95 Thesen gegen den Ablass an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt geschlagen hat.

„Reformatorische Führung“ durch Schloss

„Am Anfang des Jubiläumsjahres wollen wir auch in Horn für unsere Gemeinde den Aufbruch nicht nur symbolisch darstellen, sondern uns auch wirklich zu einer Wanderung aufmachen“, erklärt Pfarrerin Seniorin Birgit Schiller, warum sie und ihre Mitstreiter zu einer Wanderung nach Greillenstein einladen (siehe Infobox!).

Nach einer „reformatorischen Führung“ (die Reformationszeit wird den Schwerpunkt bilden) durch das Schloss gibt es eine Rundwanderung samt Rätselrallye für die Kinder. Die Planung der Aktion lag bzw. liegt in den Händen der Gemeindevertreterinnen Lydia Schimpf und Bernadette Vogl sin ger aus Eggenburg.

Die Pfarrgemeinde A. und H.B. Horn-Zwettl umfasst die politischen Bezirke Horn, Zwettl und im Bezirk Hollabrunn den ehemaligen Gerichtsbezirk Ravelsbach. Rund 580 Evangelische leben hier.

Der Termin für den großen Aktionstag im kommenden Jahr in Horn steht mit dem 7. Mai 2017 bereits fest. Schiller: „Eine kleine Ausstellung im Museum ist derzeit im Planungsstadium.“ Die zentrale Feier der evangelischen Kirchen in Österreich ist dann für den 30. September 2017 in Wien geplant.

Jubiläumswanderung

Schloss Greillenstein ist der Ausgangspunkt der Wanderung am Sonntag, 30. 10., 13.30 Uhr. Nach einer Schlossbesichtigung (8 Euro/4,50 Euro) gibt es eine etwa eineinhalbstündige Wanderung samt Schnitzeljagd mit kniffligen Fragen zur Reformation.