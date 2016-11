Siege haben immer viele Väter. Diese Erfahrung machten die Horner Grünen bei der Auszeichnung „Natur im Garten“.

Wie die NÖN berichtete, wurde die Ehrung der Stadt von einer ausschließlich „schwarzen“ Delegation in St. Pölten entgegengenommen. „Wir freuen uns mit der Stadtgemeinde Horn für die verliehene Auszeichnung ,Natur im Garten‘“, kommentiert dies Grünen-Gemeinderat Walter Kogler.

Die Lorbeeren will er aber nicht allein der Mehrheitsfraktion im Horner Stadtparlament überlassen.

„Der von uns bereits im Juni eingebrachte und in der Gemeinderatssitzung im September einstimmig beschlossene Dringlichkeitsantrag zum Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden war die Grundlage für diese Auszeichnung.“ Vor allem die Freude über die Einstimmigkeit in einer „für unsere Gemeinde so wichtigen Sache“ sei groß.