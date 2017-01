Da geht es um Summen, die beeinträchtigen den Rest deines Lebens, um Summen, die man im Leben nicht erarbeiten kann", meinte die Zeugin.

Die Vizebürgermeisterin, die als Geschäftsführerin einer Gesellschaft arbeitet, wurde eigenen Angaben zufolge zwei Mal im UCC-Schuldenregister eingetragen. Sie habe die Briefe des Angeklagten ernst genommen, betonte eine Vertreterin der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) im Zeugenstand: "Ich habe mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Wir leben in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie. Da gibt es Rechte, aber auch Pflichten." Sie meinte zu dem Stapel an Schreiben des 46-Jährigen an die Sozialversicherung: "Wenn man das das erste Mal liest, denkt man, das ist ein schlechter Scherz."

"Das ist unerhört"

Zur "Rechnung" über rund zehn Millionen Euro sagte die SVB-Funktionärin: "Unfassbar, das sind Beträge, die würde man sowieso nie zahlen können. Man fragt sich, wie solche Beträge zusammenkommen können. Das ist unerhört." Die Zeugin meinte weiter: "Als normaler Staatsbürger, der sich seiner Rechte und Pflichten bewusst ist, kann man damit nichts anfangen. Ich bin jetzt noch baff." Sie habe Bedenken gehabt, dass es bei einer Einreise in die Vereinigten Staaten Probleme geben könnte, wenn sie in einem US-amerikanischen Schuldenregister eingetragen sei.

Das erste Schreiben habe er nach gelesenen drei Zeilen in den Papierkorb geworfen, erzählte ein hochrangiger SVB-Vertreter. Später sei er "darauf aufmerksam gemacht worden, dass das doch ernst zu nehmen ist." Ein SVB-Funktionär wunderte sich über die vom 46-Jährigen vorgeworfene Copyrightverletzung: "Dann könnte in Österreich ja nichts mehr vollzogen werden, wenn kein Name verwendet werden darf." Von den Schreiben des Angeklagten habe er sich bedroht gefühlt. Wenn die Summe über Malta oder verschiedene andere Staaten von ihm eingefordert werde, "könnte das existenzbedrohend sein". Eine weitere Vertreterin der Sozialversicherung verwies auf die Verpflichtung, Beiträge einzuheben. Zur schriftlich angekündigten Eintragung eines Pfandrechtstitels ins UCC-Register meinte die Zeugin: "Das ist eine Bedrohung, eindeutig."

Nicht bezahlte Pflichtversicherungsbeiträge in Höhe von 244,66 Euro könnten nicht ausschlaggebend sein, um solche Forderungen zu stellen, meinte eine weitere SVA-Vertreterin. Sie habe sich nach Erhalt der Schreiben "enorm bedroht" gefühlt und sei geschockt gewesen. "Wie komme ich dazu, dass ich meine Arbeit mache und dafür privat haftbar gemacht werde?", fragte ein Gemeindemitarbeiter. Er war einer der zwölf Empfänger der Schreiben des 46-Jährigen.