Unbekanntes, Eigenes und Klassik-Rock-Musik erwartete die Zuhörer des etwas anderen Konzerts von „Blackwater Side“ mit Christine Hödl (Gesang, Gitarre) und Harald Müller (Querflöte, Tin Whistle, Panflöte, Mundharmonika) in Herbert Puschniks Creativum.

Das handverlesene Programm bot eine Fülle musikalischer Stilrichtungen rund um den Erdball. Die Komponistin und Musikerin brachte ihre Empfindungen zu Papier und ließ mit ihrem musikalischen Begleiter den Emotionen freien Lauf. Die Künstler schlugen einen weiten Bogen von überlieferten Weisen bis zu klassischen Pop- und Rocksongs.

Die Zuhörer waren vom festlich-bunten Kaleidoskop mit musikalischen Perlen jenseits vom Einheitsbrei begeistert, auch mit Blues, Jazz und Evergreens spielte sich das Duo in die Herzen der Besucher.

In Vorbereitung ist eine Ausstellung am 25. 2. mit der Malerin Karin Elisabeth Franke.