Das Horner Haus Helina hat seit dem 1. Dezember eine neue Leitung. Nachdem es zuletzt einige Probleme im Haus Helina gegeben hat (die NÖN berichtete, siehe unten), tritt nach rund eineinhalb Jahren der gebürtige Bulgare Kalin Trifonov als Hausleiter ab. Zu seinen Nachfolgern wurden von der Caritas Fayad Mulla-Khalil und Harold Naaijer bestellt.

Erste Kennenlern-Termine gab's bereits

Mulla-Khalil hat „Internationale Entwicklung“ studiert und sammelte danach bei verschiedenen NGO‘s (etwa SOS Kinderdorf) Erfahrungen im Sozialbereich. Er ist seit geraumer Zeit bei der Caritas tätig und leitete auch eine Caritas-Notunterkunft im 15. Wiener Bezirk.

Der Sozialarbeiter Naaijer stammt aus den Niederlanden und arbeitete zuletzt auch in einer Caritas-Einrichtung in Wien, wo er Erfahrungen im Flüchtlingsbereich sammeln konnte.

Erste Kennenlern-Termine mit Bürgermeister Jürgen Maier, aber auch mit den Verantwortlichen vom Verein „Willkommen Mensch! in Horn“, der sich ebenfalls im Haus Helina engagiert, gab es bereits.

Trifonov selbst bleibt weiterhin als Leiter der Caritas-Einrichtung in Eggenburg aktiv. Dort werden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut.

Im Haus Helina leben derzeit knapp über 100 Personen, darunter Familien, Alleinerzieher und alleinstehende Männer und Frauen. Durch verschieden Angebote wie Deutschkurse, Sport oder Gartenarbeit soll ihnen ein strukturierter Tagesablauf geboten werden.

Die Caritas sorgt außerdem für Betreuung und Beratung von Asylwerbern während des Asylverfahrens, Unterstützung in Ausbildungsfragen, Hilfestellung bei rechtlichen Fragen, Unterstützung in Krankheitsfällen, Aufarbeitung von Fluchterfahrungen in Zusammenarbeit mit externen Psychotherapeuten und schafft Begegnungszonen für den Austausch zwischen Asylwerbern und der Horner Bevölkerung.