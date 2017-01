Einen neuen Kassenvertragsarzt für Innere Medizin gibt es seit dem 16. Jänner in Horn: Christian Margeta hat die Nachfolge seines im Vorjahr verstorbenen Kollegen Manfred Lahodny in dessen Ordinationsräumlichkeiten angetreten.

Seit dem Montag der Vorwoche ist Margeta in Horn als Facharzt mit Verträgen mit allen Kassen tätig. Der Neue absolvierte sein Medizinstudium an der Universität Wien (Promotion 2002), ehe er seine Fachausbildung (bis 2010) am Deutschen Herzzentrum in Berlin und am AKH Wien erhielt. Nach einer Tätigkeit am Universitätsklinikum St. Pölten ordinierte der Angiologe, Kardiologe und Notarzt ab 2014 als Wahlarzt in der Ordination des Allgemeinmediziners Johann Leeb in Sigmundsherberg, weshalb er für einige Patienten aus der Region kein Unbekannter mehr ist.

Margeta, der in Starrein, Gemeinde Weitersfeld, wohnhaft ist, ist mit der Ärztin Anna-Katharina Margeta verheiratet. Sie hat als Nachfolgerin Helmut Leidemanns dessen Ordination in Riegersburg übernommen hat. Das Paar hat zwei Kinder.