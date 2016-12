Leiter Wolfgang Schrenk und sein Team sorgten gemeinsam mit den Schülern dafür, dass die fast 200 Interessenten, die aus dem ganzen Wald- und Weinviertel, einige sogar aus dem Raum Krems-St.Pölten, gekommen waren, all das erfuhren, was ihnen wichtig war. Und nicht nur mit informativen Texten und in Gesprächen, sondern auch bei den verschiedenen Stationen, die in der Schule aufgebaut waren.

Das Angebot reicht von der Ausbildung zur/zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegeschwester/-pfleger über Sonderausbildungen bis hin zu Weiterbildungen wie etwa zum Praxisanleiter.