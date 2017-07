Soziales Engagement haben im Juni die Schüler der Polytechnischen Schule Horn gezeigt. Auf Initiative von Reli gionslehrerin Michaela Widhalm haben die Schüler sowohl in ihrem privaten Umfeld als auch bei einer öffentlichen Sammelaktion in Horn Spenden für die Krebshilfe NÖ gesammelt. Am Ende sind 862,54 Euro in den Sammeldosen gelandet.

Sozialberaterin Maria Fehringer von der Österreichischen Krebshilfe hat die Schüler auf die Aktion vorbereitet. Krebsprävention durch Vorsorgeuntersuchungen, Ernährung und Bewegung war dabei ebenso Thema wie die Bedeutung von Gesprächen mit Betroffenen und deren Angehörigen.

Im Juni waren die Schüler nicht nur in Horn unterwegs. Sammelkaiser waren Daniel Humburger aus Etzmannsdorf bei Gars und Gregor Pollack aus Eggenburg. Die beiden haben gemeinsam mehr als ein Drittel der Gesamtspenden gesammelt. Der Lohn für dieses Engagement: Zehn Prozent des gesammelten Betrages durften sich die engagierten Schüler für ihr Abschlussfest behalten.