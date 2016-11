Den Horner Festtagen auf dem Festgelände in Nachbarschaft zur SV Horn-Arena gilt die zentrale Aufmerksamkeit des Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins (FVV) Horn. Dementsprechend steht dieses Veranstaltungsareal (Stichwort: Verbesserung der Infrastruktur) auch im Mittelpunkt der Überlegungen des Vereins.

Toiletten-Anlage soll barrierefrei werden

Bei der Generalversammlung des Vereins berichtete Obmann Martin Seidl (im Vorjahr für die neue Fünf-Jahres-Periode in diese Position gewählt) über Bemühungen in diesem Bereich. „Unsere Idee ist, gemeinsam mit der Stadt Horn hier einen Stellplatz für Wohnmobile zu schaffen“, so Seidl (er ist auch Gemeinderat), der der Gemeinde hier natürlich nicht vorgreifen möchte.

Auf jeden Fall einen „Relaunch“ braucht die dortige Toiletten-Anlage. „Wir wollen sie kleinkindgerecht und barrierefrei machen“, sieht der Obmann eine Chance durch Adaptierung eines ungenützten Lagerraums.

Station der Fan-Tour bei Bericht im Fokus

Im Mittelpunkt des Berichts des Obmannes stand neben den erfolgreich verlaufenen Festtagen („Das ist die einzige vergleichbare Großveranstaltung dieser Art in der Region, die ohne Eintritt auskommt!“) auch die Organisation einer Station der Fan-Tour anlässlich der Fußball-EM in Frankreich. „Da hatten wir Pech, weil Österreich kurz davor ausgeschieden ist. Wir hatten immerhin 500 Gäste – aber bei günstigeren Vorzeichen hätten wir 3.000 erwartet.“

Was die Finanzen betrifft, so Seidl, „werden die Dinge sicher nicht leichter“, auch, weil etwa die Sicherheitsauflagen bei großen Veranstaltungen immer mehr werden. „Das ist natürlich eine Herausforderung.“

Heuer gibt es übrigens keinen Perchtenlauf im Dezember, der ebenso wie der Faschingsumzug (pausiert 2017, wird 2018 wieder stattfinden) plangemäß alle zwei Jahre stattfindet.