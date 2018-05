Die heurige Saison für Horn als Buchhauptstadt wurde mit der „XIIII. BuchKunstBiennale“ des Kunstvereins rund um Toni Kurz eingeläutet.

„Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, dass soviele dem Ruf unseres Toni Kurz gefolgt sind“, betonte Kulturausschuss-Vorsitzender Martin Seidl bei seiner Begrüßung im Kunsthaus am 10. Mai. Dabei strich Seidl die Unermüdlichkeit von Kurz heraus, Leute zu animieren und für die Sache zu begeistern. So kam sogar ein Bus aus Linz mit 23 Personen zur Vernissage.

Schwerpunkt ist Medium Buch und nicht der Text

Dabei trommelte Kulturvermittler Kurz nicht nur über 100 Personen zur Eröffnung der Buchkunstbiennale zusammen, auch 25 nationale und internationale Künstler gewann er für die Veranstaltung. Bis zum 13. Mai fand das Eröffnungswochenende statt, bei dem vor allem die internationalen Künstler ihre Werke in einer Mini-Messe vorstellten.

Am Wochenende waren zusätzlich noch Workshops für alle unter den Überschriften „Handdruck“, „Stempelküche“, „pop up fold“ und „Cyanotypie“. Kinder und Erwachsene durften sich bei den unterschiedlichsten Drucktechniken ausprobieren und in Zeiten von E-Book und Co für die besondere Haptik und das Gefühl des Buches begeistern.

Bei der Ausstellung dominierte nicht das geschriebene Wort, sondern das Medium Buch an sich. Dabei präsentierten die Künstler den Gästen eine breite Palette großer Kreativität und Vielfalt. Unterschiedlichste Arten von Drucktechniken, das Überarbeiten von Umschlag, Text, Bild, Papier, Griff oder Buchbindeart stellten nur einige der Themen dar.

Ein besonderes Augenmerk der Gäste lag zum Beispiel bei den Falt- und Flaggenbüchern von Wilhelm Schramm, bei denen unter anderem dreidimensionale Gebilde beim Aufklappen aus den Büchern wachsen und die Bücher beim Zuklappen wieder ganz flach werden. Bei der Biennale, die noch bis 7. Juli jeweils freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist, wurde auch der 100. Band des auf 400 Stück limitierten „oxohyph“ gefeiert. In diesem stellt Ilse Helbich ein noch nie veröffentlichtes Werk vor, das Angelika Kaufmann illustriert.