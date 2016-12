Nur zwei Tage war ein Spezialkran im Einsatz, um tonnenschwere Bauteile auf die Baustelle im Bereich der ehemaligen Fleischerei Ringelhan (Hauptplatz 2) zu heben, ehe ein Defekt die Aktion abrupt beendete. Welche Zeitverzögerung dies für das engagierte Bauprojekt bedeutet, ist derzeit noch gar nicht absehbar.

So wie der Kran mussten auch die am Hauptplatz gelagerten Bauteile weggebracht werden. Architekt Johannes Kislinger (kl. Bild): „Irrer Aufwand!“ | Eduard Reininger (2), Martin Kalchhauser

Riesige Fertigteile schwebten über den Wohnungen

Ab dem Montag, 5. 12., war eine der beiden Fahrbahnen im Bereich des Hauptplatzes gesperrt, die Bushaltestelle verlegt. Während der für drei Tage bewilligten Verkehrsmaßnahmen schwebten am Ausleger des Felbermayr-Krans mit 100 Tonnen Hebelast riesige Fertigteile der künftigen Wohnungen über die Dächer der Häuserzeile. Die größten der rund 12 Meter langen Außenwand-Elemente wiegen 900 Kilogramm. Die einzelnen Deckenteile im Ausmaß von „nur“ 5 x 2 Metern bringen aber jeweils satte zwei Tonnen auf die Waage.

Dass der Kran mit der Aktion an seine Grenzen gelangen würde, war bekannt – doch am Abend des Dienstags gab er seinen Geist auf. Ein anderer Großkran musste zum Einsatz kommen, um das tonnenschwere Gerät zur Abfahrt bereit zu machen. Das gesamte Baumaterial musste in der Folge am Mittwoch, 7. 12., von Straße und Gehsteig entfernt werden.

Bau bisher exakt im Plan, jetzt alles offen

„Es ist völlig offen, wann es weitergehen kann“, berichtet der Horner Architekt Johannes Kislinger (AH3), der die Baustelle für den Besitzer Günter Kerbler managt. „Das ist jetzt von mehreren Faktoren abhängig: erstens, wie schnell die Ersatzteile für den Kran aufzutreiben sind, und zweitens, wie schnell wir wieder eine Bewilligung für die Maßnahmen am Hauptplatz erhalten.“ Die Baustelle, auf der in zentraler Lage sieben Wohnungen sowie Geschäfts-, Büro- bzw. Praxisräume entstehen, war bisher voll im Plan. Kislinger: „Es hätte auch am Feiertag (8. 12., Anm.) gearbeitet werden sollen. Jetzt musste das gesamte Material wieder weggebracht werden. Ein irrer Aufwand!“