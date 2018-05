Träum dir dein Waldviertel – unter dem Motto „Narrnkastl schaun“ will das Viertelfestival 2018 mit regionaler Kunst und Kultur andere Zugänge zur Wirklichkeit und Spielräume für Kreativität schaffen. Beim Eröffnungsfest, das am 4. Mai in den Museen der Stadt Horn über die Bühne ging, konnte man sich einen ersten Überblick über die insgesamt 68 Projekte des Festivals machen. Diese Projekte werden an 61 Spielorten zu sehen oder zu hören sein, auch 17 Schulen aus beteiligen sich daran.

Mit dem Viertelfestival soll für regionale Kulturschaffende aus dem Waldviertel eine Plattform geboten werden. Willi Lehner von der Kulturvernetzung Niederösterreich beschrieb das Festival als „Welle“, die die Menschen in der Region erfasse. „Sie kommen zusammen, diskutieren über das Motto und werden kreativ.

Die Leute geben Vollgas“, lobte Lehner die mehr als 200 eingereichten Projekte, von denen letztlich 68 für das Festival ausgewählt wurden. Das Besondere am Viertelfestival sei, so Lehner, dass die Welle danach weiter ihre Wirkung zeige und sich aus Viertelfestival-Projekten langfristige Erfolgsmodelle wie das Afrikafest in Moorbad Harbach oder das Wackelstein-Festival in Amaliendorf entwickelten. Damit habe das Viertelfestival nachhaltigen Charakter.

„Platzhirsch“: Kunst & Kultur vor der Haustür

Seine Einzigartigkeit erhalte das Viertelfestival laut dessen Leiter Stefan Gartner durch die Dimension, die Umsetzung und die Positionierung. 61 Spielorte – von denen übrigens jeder einzelne als „Festivalhauptstadt“ bezeichnet wird – seien für ein Festival einzigartig. Zudem sei man kein Spartenfestival. Gefragt seien nicht in erster Linie spezielle oder „große“ Projekte, sondern originelle.

Mit der Positionierung als „Festival für die Kleinen“, die Kunst und Kultur direkt vor der Haustür schaffen und zugänglich machen und das direkte Lebensumfeld bespielen, habe es das Viertelfestival im wahrsten Sinne des Wortes zum „Platzhirsch“ in der Kunst- und Kulturszene des Landes geschafft.

Das anerkannte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die das Viertelfestival als wichtigen Baustein in der positiven Kunst- und Kultur-Entwicklung des Landes Niederösterreich bezeichnete. Neben „Leuchtturmprojekten“ wie Grafenegg oder dem Festspielhaus in St. Pölten brauche es die regionalen Player im Kunst- und Kulturbereich. Sie spüre immer wieder die Begeisterung der teilnehmenden Menschen.

Diese Begeisterung wurde den Gästen in einem Video vor Augen geführt, in dem einige Festival-Teilnehmer ihre Projekte sowie ihre Assoziationen zum Festival-Motto präsentierten.