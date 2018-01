Schon im vorigen Frühjahr hat Organist Leopold Raab bemerkt, dass einige Orgelpfeifen vom Schimmel befallen wurden. Gemeinsam mit Orgelpfleger Karl Kastl hat er damals das befallene Register ausgebaut, im Freien gereinigt und danach mit einem Schimmelentferner behandelt. Aber das ist noch nicht das Ende …

Die Schäden an den hölzernen Orgelpfeifen sind deutlich zu sehen. | NOEN, Leopold Raab

„Trotzdem“, so Stadtpfarrer Pater Albert Groiß, „sind an mehreren Stellen Ansätze zur Neubildung zu erkennen, speziell dort, wo erhöhter Staubanfall zu verzeichnen ist.“

Dass Staub und Luftfeuchtigkeit der größte „Feind“ der Orgel sind, weiß Raab natürlich: „Die Atemluft der Besucher in Kombination mit den Bankheizungen, die für eine relativ kurze Zeit für Wärme sorgen, erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Die wirkt sich in der Höhe, wo eben die Orgel steht, verstärkt aus und bleibt am Staub, der ein idealer Nährboden für den Schimmel ist, hängen. Unten ist für eine Luftzirkulation gesorgt, oben ist das leider nicht möglich. Das gilt aber für alle Kirchen.“

1.900 Pfeifen müssen gereinigt werden!

Zwei Möglichkeiten zur Beseitigung des Schimmels gibt es: den Einbau einer permanent arbeitenden Belüftung oder die grundlegende Reinigung. Ersteres kommt aus Kostengründen nicht in Frage, also bleibt nur die Reinigung. Dafür müssen aber alle rund 1.900 Pfeifen, aber auch die 140 Ventile und die Windladen ausgebaut und einer speziellen Behandlung unterzogen werden.

Pater Albert: „Orgelbaumeister Freytag aus der Schweiz hat eine Totalrevision angeboten mit einem ,Spezialpreis‘ von 50.000 Euro.“ Diese Revision wäre in fünf Jahren, also 20 Jahren nach der Weihe der neuen Orgel, ohnehin fällig gewesen. „Die Garantie“, ergänzt Raab, „ist vor fünf Jahren abgelaufen, hätte sich aber ohnehin nicht auf den Schimmel bezogen.“ Sobald es wärmer wird, beginnt die Sanierung.

Geld dafür ist im ordentlichen Haushalt der Pfarre nicht vorhanden, darum wird um Spenden gebeten. Pater Albert: „Gemeinsam schaffen wir es, diese Summe aufzubringen.“ Am ersten Fastenwochenende (17. und 18. 2.) wird eine Kirchensammlung durchgeführt.

Spenden können auch auf das Konto bei der Waldviertler Volksbank, AT83 4360 0003 0257 0307 eingezahlt werden.