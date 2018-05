Die Radwege in der Bezirkshauptstadt rücken in den Mittelpunkt der Horner Stadtpolitik: Grünen-Chef Walter Kogler fordert einen raschen Ausbau des Radwegenetzes, besonders am Herzen liegt ihm der Bau eines Radweges in der Ferdinand-Kurz-Gasse zur Volksschule und weiter über die Kirschenallee und Gartengasse zu Gymnasium, HAK und HLW.

Dass hier Radwege dringend gefordert seien, höre er immer wieder von Eltern, die klagen, dass ihre Kinder nicht gesichert mit dem Rad zu den Schulen fahren könnten. Aus Sicht Koglers sei sein Plan leicht realisierbar. Er will die Einbahn in der Kurz-Gasse bis zum Canisiusheim verlängern, Platz gebe es in der Kurz-Gasse genug für einen Fahrradstreifen. Auch in der Gartengasse könne man einen der auf beiden Seiten gelegenen Gehsteige in einen Radweg verwandeln. Er habe dieses Anliegen auch schon in vier verschiedenen Ausschüssen angesprochen, blitze damit aber immer wieder ab, so Kogler.

Nicht gelten lassen diese Vorwürfe Bürgermeister Jürgen Maier und Gemeinderat Paul Klinger.

Klinger ist über das Projekt der Stadterneuerung für den Radwegebau in Horn zuständig. Von der NÖN mit den Plänen Koglers konfrontiert, meint er: „Vielleicht ist Kogler nicht auf dem Laufenden. Aber für dieses Radwege-Projekt gibt es ja bereits die Planung.“

Für die konkrete Umsetzung habe es auch bereits zahlreiche Vorarbeiten gegeben, etwa für die Querung der Hamerlingstraße, die mit 11.000 Autos pro Tag eine der meistbefahrenen Straßen des Waldviertels ist. Hier sei die Verkehrsinsel bereits verbreitert worden und die Randsteine für die Querung vorbereitet, die Umsetzung soll noch im heurigen Herbst erfolgen, so Maier. Die Gesamtumsetzung sei aber eine Frage des Geldes.

Daher sei es sinnvoll, damit bis zur geplanten Erneuerung des Kanals bei der Neuen Mittelschule zu warten. „Es macht ja keinen Sinn, dort jetzt einen Radweg einzuzeichnen und in ein paar Monaten die Straßendecke wieder aufzureißen. Das wäre ein Schildbürgerstreich. Wir müssen mit Steuergeld verantwortungsvoll umgehen“, erklärt Klinger.

Radweg soll mit Kanal-Projekt gebaut werden

Daher sollen heuer die Vorarbeiten bis zur NMS erledigt werden, der Radweg dann nach dem Kanalbau vervollständigt werden. Zudem sei die Kurzgasse (30er-Zone) ohnehin verkehrsberuhigt, überall Radstreifen abzutrennen nicht sinnvoll: „Wir wollen ein vernünftiges Miteinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. Nicht jeder braucht seinen eigenen Bereich“, meint Klinger. Außerdem würden durch einen eigenen Radfahrstreifen Stellplätze verloren gehen. Dass der Radwege-Ausbau der Gemeinde am Herzen liege, zeige ein Blick auf die bestehenden Strecken, die sowohl die Katastralgemeinden anbinden, als auch innerstädtisch gut ausgebaut seien.

Für Kogler aber ist klar: „Die Sicherheit der Kinder am Schulweg muss oberste Priorität haben.“ Es gelte nicht nur ein Zeichen für die Umwelt, sondern auch für Sicherheit zu setzen.