Fast ein Jahr nach der Pensionierung des Direktors der Horner Museen, Toni Kurz, wurde nun die neue Museums-Leitung vorgestellt. Künftig leiten Anton Mück und Martin Bauer gemeinsam die Horner Museen (Höbarth und Madermuseum).

Wie Bürgermeister Jürgen Maier ausführte, habe man die Zeit seit Kurz’ Pensionierung genutzt, einerseits die neue Konzeptgestaltung und Neuausrichtung des Museums gründlich zu überdenken, aber auch die dafür richtigen Personen zu finden. Mit beiden Herren, die ab 1. Jänner jeweils für 20 Wochenstunden bei der Stadtgemeinde angestellt sein werden, habe man die optimale Lösung gefunden. Während Mück für den organisatorischen und wirtschaftlichen Bereich des Museums zuständig sein wird, kümmert sich Bauer um den wissenschaftlichen Part. In einem intensiven Auswahl- und Hearingverfahren setzte sich Bauer gegen rund 30 Bewerber aus ganz Österreich, Mück gegen sieben Konkurrenten, durch.

„Die Landwirtschaft als Thema hat großes Potenzial"

Marin Bauer

Für Mück habe seine gute Vernetzung im Museumsmanagement des Landes NÖ und seine Erfahrung im Museumsbereich gesprochen. Bauer, der sich bereits seit einigen Monaten mit der Neuausrichtung des Hauses beschäftigt, habe beim Hearing weiter überzeug, so Maier, der meint: „Wir sind sicher, dass beide gemeinsam das Museum so führen, dass es seinem guten Ruf gerecht werden kann.“

Laut Kulturgemeinderat Martin Seidl soll Mück die gute Kooperation mit dem Museumsverein unter Obmann Gilbert Zinsler bei vielen Veranstaltungen fortführen und die unverzichtbare Arbeit der Freiwilligen koordinieren. Bauer obliege die wissenschaftliche Betreuung bei der Umsetzung der Neuausrichtung.

Diese solle einen Schwerpunkt auf den ländlichen Raum setzen, sagt Bauer: „Die Landwirtschaft als Thema hat großes Potenzial. Das gestiegene Ernährungsbewusstsein schafft ein Problembewusstsein für die Herstellung von Lebensmitteln. Damit will ich Aufsehen erregen und Leute ins Museum locken.“ So soll künftig ein Bogen zu Agrar-Themen von der Urgeschichte über die Landtechnik-Sammlung bis in die Gegenwart geboten werden.

Mehr zur Neuausrichtung des Museums könne man laut Mück bei einem feierlichen Auftakt, der im Frühjahr über die Bühne gehen soll, sagen.