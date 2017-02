Bedeutende Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Vom 14. bis 16. März gehen in Schladming die „Special Olympics 2017“ über die Bühne. Im Vorfeld dieser Bewerbe zeigen verschiedenste Gastgeber und Sponsoren in einem „Host Town Programm“ den Athleten aus aller Welt an drei Tagen die schönsten Seiten unserer Heimat.

Quartier wird im Schüttkasten bezogen

In dieses Programm hat sich auch der Rotarier-Club Geras mit Präsident Friedrich Blazek eingeklinkt. Er hat für 18 Gäste aus Kuba die Patenschaft übernommen. Sie werden am 14. März vom Flughafen Schwechat abgeholt. Danach geht es nach Geras, wo sie im Schüttkasten ihr Quartier beziehen werden. Ausgestattet werden sie in Geras mit Jacken, Hauben und Handschuhen als Winterkleidung, da sie ja in Kuba diese Ausrüstung nicht brauchen und daher nicht haben.

Im Kennenlern- und Heimatprogramm, das Einblicke in unsere Region und in unsere Lebensweise und Kultur geben soll, stehen beispielsweise auch Führungen im Naturpark und durch das Stift Geras. Und natürlich werden die Sportler auch zu den Wettkampfstätten nach Graz, Schladming und Ramsau gebracht. Präsident Blazek wird selbst vor Ort sein und auf seine Schäfchen achten – und ihnen die Daumen drücken.

Delegation umfasst 18 Trainer und Sportler

Die „Schatten“, die dieses Ereignis vorauswirft, war die Übergabe einer Urkunde und einer Fahne. Letztere wirbt schon jetzt in Geras für die Spiele. Special-Olympics-Koordinator Ernst Summer, der mit einer Eisstockgruppe aus St. Pölten dazu angereist war, freute sich, dass sich viele Sponsoren als Unterstützer gefunden haben. Aber auch für ihn persönlich habe die Aktion einen Vorteil: „Auf diese Weise konnte ich viele Orte wie Geras kennenlernen, an denen ich noch nie gewesen bin.“

Insgesamt nehmen sich 83 Rotarier-Clubs in ganz Österreich der Sportler aus den verschiedenen Ländern an. An den Special Olympics werden 2.200 Sportler und Trainer teilnehmen. Die größte Delegation stellt dabei das Veranstalterland Österreich mit 400 Teilnehmern. Aber auch Länder wie die USA (204) und Südkorea (100) stellen große Delegationen. Jene aus Kuba wird 18 Sportler und Trainer umfassen.