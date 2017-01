Von einer Party im Waldviertel kommend, geriet ein 25-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Hollabrunn am 27. August vergangenen Jahres in Weitersfeld auf die Gegenfahrbahn und raste direkt in eine Vierergruppe von Fußgängern.

Teenager wurden regelrecht niedergemäht

Zwei Passanten kamen mit dem Schrecken und leichten Blessuren davon. Zwei 17-jährige Teenager aus dem Bezirk Horn wurden von dem Fahrzeug regelrecht niedergemäht und erlitten schwere Verletzungen (unter anderem Hirnblutung, gebrochener Halswirbel, Prellungen und Zerrungen am ganzen Körper).

Der Weinviertler Crashfahrer kümmerte sich nicht um die Opfer, er ließ die Verletzten einfach im Stich und machte sich aus dem Staub.

Vor Gericht legte der Arbeiter dann ein holpriges Geständnis ab. Er sei sicher nicht volltrunken gewesen. Nur einige kleine Becher Bier will er konsumiert haben, beteuerte er. Dann erzählte er eine abstruse Geschichte von einem Reh, das er angefahren haben will. Menschen habe er keine gesehen, betonte er: „Ich habe nur einen Knall gehört und bin weg.“

„Sie halten Menschen für ein Reh und wollen nicht beeinträchtigt gewesen sein? Völlig unglaubwürdig“, kommentierte Richterin Gudrun Hagen.

Da es keinen objektiven Beweis einer Alkoholisierung des Unglücksfahrers zum Tatzeitpunkt gibt, kam der bislang unbescholtene Weinviertler glimpflich davon: 960 Euro Geldstrafe und ein Jahr auf Bewährung. Rechtskräftig.