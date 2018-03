„Die Digitalisierung macht natürlich auch bei unserem Fuhrpark und Containerservice nicht halt“, erklärt Firmenchef Reinhard Stark im Exklusiv-Gespräch mit der NÖN. „Ganz im Gegenteil, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, hier einiges zu bewegen.“

Schon seit Jahren setzt man beim Irnfritzer Entsorgungsfachbetrieb auf Fortschritt und Technik. So war man bereits vor 20 Jahren mit der „mannlosen Waage“ Vorreiter in der Branche, heute werden etwa in den Gebäuden Licht und Jalousien vollautomatisch gesteuert, auch die Zutrittssysteme, Schranken und die Heizung sind über einen Computer regelbar. „Hatten wir vor einiger Zeit noch einen ,halben‘ IT-Fachmann dafür benötigt, sind es heute bereits zwei ,ganze‘“, macht Stark die Veränderung deutlich.

Auftragsabwicklung ganz ohne Papier

Der zuletzt gesetzte Schritt wurde durch eine Investition in „deutlich sechsstelliger Höhe“ (Stark) möglich, dem „papierlosen Lkw“, denn man will künftig bei der gesamten Auftragsabwicklung ohne Papier auskommen. „Das muss man sich vorstellen wie bei einer Paket-Lieferung: Man erhält das Packerl und quittiert den Empfang auf einem kleinen elektronischen Gerät, bei uns auf dem Smartphon bzw. Tablet“, so der Firmenchef.

Der „digitale Start“ erfolgt schon beim Lieferschein, den die Kunden in Echtzeit erhalten, natürlich mit den Geo-Koordinaten und der Uhrzeit, sollten Fotos gemacht worden sein, sind auch diese dem Kunden sofort verfügbar. Alle Fahrzeuge sind mit „Blackboxen“ ausgestattet, die die Übermittlung der Daten durchführen, die eigentliche Bearbeitung erfolgt durch Smartphones bzw. Tablets.

Die Digitalisierung schlägt sich aber auch auf einer anderen Ebene nieder: Die Lkws können via google.maps und Geokoordinaten zu den Auftraggebern gelotst werden, weil es etwa noch keine Straßenbezeichnung oder Hausnummer gibt, in der Firma selbst ist auf den Bildschirmen der Sachbearbeiter der genaue Standort der Lastautos zu sehen. Und auf dem Tablet poppt nach dem erfolgreich erledigten Auftrag für den Lkw-Fahrer klar ersichtlich schon der nächste auf …