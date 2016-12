Bereits zum zweiten Mal fand vor wenigen Tagen in der Neuen Mittelschule Irnfritz eine Rorate-Messe in der festlich geschmückten Pausenhalle statt. Los ging die Messe bereits um 6.30 Uhr.

Organisiert wurde die Messe vom Religionslehrer Thomas Mayr. Neben zahlreichen Schülern und Lehrern waren auch viele Dorfbewohner und Bürgermeister Hermann Gruber der Einladung gefolgt. Johannes Mikes zelebrierte die Messe.

Im Anschluss gab es für alle Messbesucher in der Schulküche ein kleines Frühstück. „Die Rorate-Messe hilft uns, in der hektischen Adventzeit ruhig und gestärkt die Schulwoche zu beginnen“, so Irene Herzog-Genner. Daher soll diese Tradition auch im kommenden Schuljahr fortgeführt werden, so Herzog-Genner.