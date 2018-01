Auf dem Heimweg wurde am frühen Nachmittag des 18. Jänner ein Volksschüler (8) von einem Unbekannten angesprochen. Die Einladung, ins Auto einzusteigen, lehnte dieser zum Glück ab …

Lüge über Unfall der Mutter aufgetischt

Der Bub war kurz nach 13 Uhr alleine – meistens ist er mit einem Freund unterwegs – auf dem Heimweg von der Schule, als am Platz vor dem benachbarten Gemeindeamt ein Auto neben ihm hielt. Der Lenker, der nach Angaben des Kindes alleine im Auto war, sprach den Irnfritzer an: „Deine Mutter hat einen Unfall gehabt. Ich soll dich zu ihr ins Krankenhaus bringen!“ Der Schüler antwortete nicht und ging bzw. lief in Richtung seines Wohnhauses weiter.

Kind kam total verängstigt nach Hause

Wie die Mutter des Kindes gegenüber der Polizei angab, machte es einen total verängstigten Eindruck und erzählte ihr von dem Vorfall. Der Schüler bestätigte auch gegenüber den erhebenden Polizisten seine Angaben. Der Mann wird als 30 bis 40 Jahre alt, dunkler Typ mit schulterlangem Haar und grünen Augen beschrieben. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen VW Golf Kombi mit tschechischem Kennzeichen handeln.

Hat sich Aufklärungsarbeit bewährt?

Die Polizei veranlasste eine Fahndung, die bis dato jedoch ergebnislos blieb.

Manuela Ebner-Gruber | Martin Kalchhauser

Volkschuldirektorin Manuela Ebner-Gruber, die durch den Anruf der NÖN am Morgen des 19. 1. von der Sache Kenntnis erhielt, will dies zum Anlass nehmen, die Aufklärungs- und Präventivarbeit an der Schule auf diesem Gebiet erneut zu intensivieren. „Wir machen jedes Jahr mit den Kindern Workshops und arbeiten viel in diesem Bereich“, denkt sie, dass sich das Kind auch deswegen richtig verhalten hat.

Erst Ende des Vorjahres gab es Warnung

Erst kurz vor Weihnachten, so Ebner-Gruber, habe es seitens des Landesschulrats aus aktuellem Anlass eine Warnung gegeben, und auch damals hätten ihre Schulen – Irnfritz-Messern, Brunn und Japons – das Thema wieder in den Mittelpunkt gestellt. Wie der Vorfall zeigt, kann dies nicht oft genug passieren. Die Mutter bestätigte in einem Telefonat mit der Direktorin am Vormittag des Freitags den Vorfall ein weiteres Mal.

Vorsicht geboten, aber Panik vermeiden!

Bezirkspolizeikommandant-Stv. Erwin Eisenhauer | Martin Kalchhauser

Die Polizeistreifen wurden laut Bezirkspolizeikommandant-Stv. Erwin Eisenhauer angewiesen, in den nächsten Tagen Schulen ein besonderes Augenmerk zu schenken. „Wir haben unsere Beamten angewiesen, vor Schulbeginn und nach Unterrichtsschluss verstärkt bei den Schulen Nachschau zu halten“, stellt Eisenhauer im Telefonat mit der NÖN fest. „Wir wollen aber natürlich jetzt auch keine Panik verbreiten!“