139 Plaudernachmittage hat Anna Wagner in Irnfritz geleitet – jetzt legte sie die Leitung dieses mittlerweile traditionsreichen Treffpunkts zurück.

Ins Leben gerufen wurden die Plaudernachmittage im Jahr 2004 nach einer Idee Wagners, gemütliche Treffpunkte für Jung und Alt abzuhalten. Wagner steckte von Beginn weg viel Herzblut in die Organisation der Treffen. Sie bereitete Texte, Gedichte und Witze vor.

Lieder „von früher“ wurden gemeinsam gesungen, somit leistete Wagner auch einen Beitrag zur Bewahrung von altem Kulturgut. Zudem lud sie immer wieder Gäste aus der Wirtschaft der Marktgemeinde Irnfritz-Messern ein, die die Gäste über Details ihrer Betriebe informierten.

Gemeinde ist auf der Suche nach Nachfolger

Musikalisch wurde Wagner immer wieder vom Ehepaar Faimann mit Zither und Hackbrett unterstützt. Mit Franz Bruckner bot sie interessante Videopräsentationen über Marterl oder Erdställe in unserer Gegend an. Auch das Konzept, jeden Plaudernachmittag an einem anderen Ort in der Gemeinde abzuhalten, war ein voller Erfolg. Es war nie ein Problem, eine Lokalität zu finden. Ob in einem Gemeinschaftshaus, einem Gasthaus oder der Bäckerei Stöger – Anna Wagner und die Teilnehmer des Plaudernachmittags waren immer gerne gesehen.

Für ihre Leistungen wurde Wagner 2012 als „Beste Freiwillige der Marktgemeinde Irnfritz-Messern“ von Landesrat Stephan Pernkopf ausgezeichnet. Im Rahmen des 139. Plaudernachmittags in Rothweinsdorf bedankten sich Bürgermeister Hermann Gruber und Gemeindeamtsleiter Peter Strake bei Wagner. Gruber meinte: „Der Plaudernachmittag war für manche Teilnehmer die einzige Möglichkeit, ausführlich Plaudern und Tratschen zu können. Jedes dieser Treffen war ein schöner und kurzweiliger Nachmittag.“

Auch Straka dankte Wagner und versprach, für eine Weiterführung des Plaudernachmittags zu sorgen: „So eine großartige Person wie Anna Wagner kann man nicht ersetzen. Wir wollen aber, dass der Plaudernachmittag auch in Zukunft ein fixer Treffpunkt für Alt und Jung bleibt.“