Ein Umzug fand auch heuer am Faschingsdienstag wieder in Irnfritz statt. Die Kinder des Kindergartens waren am Umzug beteiligt und zeigten den vielen Besuchern als Köche und Köchinnen verkleidet den „Deckel-Topf-Löffel-Tanz“ sowie den „Guglhupf-Schnitzel-Palatschinken-Tanz“ welche mit den Kindergartenpädagoginnen Erni Gutmann, Sabine Hummel und Renate Kainz sowie den Helferinnen Astrid Siegl, Romana List und Sabrina Prock einstudiert worden waren.

Affenbande sorgte für viele Lacher

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule nahmen zu dem Lied „The lion sleeps tonight“ mit ihren Lehrerinnen Elisabeth Fuchs, Brigitte Biegl-Hager und Theresa Wawerda als Affenbande Aufstellung, um dann mit den Liedern „Die coole Kontodisco in der Cocobar“ und „Die Affen rasen durch den Wald“ zu begeistern. Auch eine Abordnung der Neuen Mittelschule Irnfritz-Messern unter Alexandra Meinhard tanzte zum Lied „Schikerian“.

Tänzerinnen-Zukunft mit dem Rollator?

Wie jedes Jahr durfte auch heuer die Linedancegruppe „Happy Feet“ nicht fehlen. Sie hatte sich Gedanken gemacht, wie sie wohl im fortgeschrittenen Alter noch ihrem Hobby nachgehen wird. So kamen die Tänzerinnen als alte Damen mit Rollatoren zum Lied „Sex Bomb“ und sorgten für einen der Höhepunkt. Die Musikkapelle Irnfritz war schon seit den Morgenstunden in den Geschäften in Irnfritz unterwegs, und die Musiker führten als alte Omas verkleidet den Umzug an.

Junge „Grubianer“ zeigten sich kälteresistent

Die Jugend Messern kam mit einem Umzugswagen zum Thema „Schifoan“, die jungen „Grubianer“ (Bewohner der Ortschaft Grub) nur mit Badehosen bekleidet in ihrem mobilen Jacuzzi (Badebottich). Bei ihrem Anblick rannte manchen Besuchern die Gänsehaut auf. Bürgermeister Hermann Gruber, der mit dabei war, erfreute sich auch an der gekonnten Moderation durch Christian „Hansi Hinterseer“ Stadler. Der Faschingsausklang konnte nach dem Umzug noch im Mehrzwecksaal oder im Gasthaus Asenbaum gefeiert werden.