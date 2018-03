Bei der Generalversammlung des Jazzclubs Drosendorf wurde der Obmann Hannes Fröhlich und sein Wahlvorschlag für das neue Jazzclub-Team bestätigt.

Neu in den Vorstand wurde Lothar Felsinger als Schriftführer gewählt. In seinem Bericht hielt Fröhlich Rückschau auf das vergangene Jahr, das mit der Verleihung des Kulturpreises des Landes NÖ einen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte darstellte. Sehr positiv entwickelte sich die Mitgliederzahl, die mit knapp 200 Personen das Rückgrat bildet.

Auch die Besucherzahlen — fast alle Konzerte waren ausverkauft — zeigten sich sehr erfreulich, was sich besonders im Bericht des Kassiers Manfred Toifl in der guten finanziellen Gebarung niederschlug.

Lokalmatadore und Stars gut durchgemischt

Die Vorschau auf das neue Jahr machte Appetit auf einige Schmankerl im Konzertprogramm. So kommen einige Stars aus den USA in den Jazzkeller: Terry Myers, legendärer Saxophonist aus Florida, wird am Samstag, 24. März, mit Simone Kopmajer & Band zu Gast sein und am Freitag, 20. April, ist mit Lori Williams aus Washington D.C. abermals eine Sängerin von Weltformat zu erleben.

Lokalmatador Stefan Gottfried präsentiert am Samstag, 5. Mai, seine neue aus halb Europa formierte Band „Gottfried di Franco“ und am Freitag, 25. Mai, stellt das „Trio Süd“ mit ihrem Programm „Space“ sphärenhafte Klänge aus Kärnten vor.

Den Abschluss des ersten Halbjahres bildet das „Uli Datler-Quartett“ mit einem Repertoire, das der britischen Pop-Ikone „Sting“ gewidmet ist. Das Quartett wird am Samstag, 9. Juni, aufspielen.

Karten können ab sofort unter www.jazzclub-drosendorf.at reserviert werden.