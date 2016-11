Aus der Not hat der gebürtige St. Bernharder Roland Surböck 2006 eine Tugend gemacht: Als der Magister der (Wirtschafts-)Psychologie nach der Geburt der Tochter von Wien zurück ins Waldviertel wollte, musste er sich neu orientieren. Die Mühe, sich einen Überblick über den lokalen Jobmarkt zu machen, legte die Idee nahe, genau hier anzusetzen.

Rasch war der Name „jobwald.at“ gefunden und eine Firma gegründet. Hier sind neben dem Chef heute drei Mitarbeiterinnen tätig.

Zwei neue Produkte im Köcher

Von den ersten Kunden des Unternehmens, unter anderem das Willi Dungl Resort Gars, Stora Enso und Leyrer & Graf, sind 90 % immer noch dabei. Stolz ist Surböck darauf, „dass die erste nachweislich mit uns gefundene Mitarbeiterin der Firma Kiennast in Gars, Silvia Schuh, noch immer dort tätig ist und mittlerweile den Personalbereich leitet.“

Das zwischenzeitlich zu einer Dachmarke („jobmedia“) ausgebaute Unternehmen, das in ganz NÖ, Wien und im Burgenland tätig ist, hat zwei neue Produkte im Köcher. Mit der App „smapp“ kann man sich als Arbeitssuchender mittels eines Kurzvideos darstellen. „Das spart dem Unternehmer Zeit bei der Vorselektion“, so Surböck. Beim neuen „instapp“, das der Horner gemeinsam mit einem Partner entwickelt hat, geht es dagegen darum, möglichst viele schnelle Bewerbungen in kurzer Zeit abzuschicken.

„Es geht uns darum, Bewerber und Unternehmer zusammenzubringen. Da arbeiten wir auch mit anderen zusammen, etwa dem AMS“, erklärt der Unternehmer, dessen Firma sich mittlerweile in einem eigenen Haus in der Schulgasse befindet. „Wir haben aber durch unsere Arbeit auch die Möglichkeit, die Vielfalt in der eigenen Region aufzuzeigen. Es gibt bei uns viele tolle Betriebe, die auf gesunden Beinen stehen.“

Zahlen, Daten und Fakten