Es begann typisch österreichisch: Im September 1947 stellte der damalige Direktor des Gymnasiums, Hans Kapitan, den Antrag auf Errichtung auf Gründung einer Lehranstalt für hauswirtschaftliche und gewerbliche Frauenberufe, scheiterte aber im Gemeinderat. Der Grund: die Finanzlage …

Ein Jahr später gründete er allerdings einen privaten Verein für die Errichtung einer zweijährigen Fachschule für Damenkleidermacher und einer einjährigen Haushaltungsschule, gestartet wurde im damaligen Mädchenkonvikt in der Proksch-Gasse. Nach etlichen Übersiedlungen und mehreren Direktoren – unter Elfriede Dekara wurde von der Stadtgemeinde die Damenkleidermacherschule aufgelöst und in eine zweijährige Hauswirtschaftsschule umgewandelt – übernahm mit dem 1. 9. 1987 Judith Lienbacher, eine junge Deutsch- und Französischlehrerin aus Krems die Leitung und sorgte gleich für eine einschneidende Änderung mit der dreijährigen Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe. Ein weiterer Meilenstein war die Gründung der Fachschule für Altendienste ab 1992 – später „Schule für Sozialbetreuungsberufe“, heute untergebracht im ehemaligen Traschler-Haus in der Raabser Straße (gegenüber der Arena).

Judith Lienbacher war 30 Jahre lang Direktorin

Als Besonderheit darf die Installierung der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe gelten, die unter ihrer Ägide und dank ihres Einsatzes im Herbst 1999 startete, und zwar in der Gartengasse 1 im Gebäude der HAK, das später ausgebaut wurde.

Beim Festakt zum 70-Jahr-Jubiläum ließ Johann Fenz die Schulgeschichte vor einer großen Schar von Ehrengästen – in deren Mitte natürlich Lienbacher, die im Dezember in den Ruhestand übergetreten ist – Revue passieren. Er hatte die Maturantinnen Lisa Peter und Julia Neumeister bei der Erstellung der Festschrift tatkräftig unterstützt. In Folge lobten Landesschulinspektorin Susanne Ripper und Vizebürgermeisterin Gerda Erdner deren unermüdlichen Einsatz für die Schule, die, so Erdner „mit ihrem Angebot wichtig für die Stadt Horn ist“.

„Es war mir wichtig, in diesen 30 Jahren auf die regionalen Bedürfnisse und Besonderheiten einzugehen“, so Lienbacher, die nun den Ruhestand mit Reisen, guten Büchern und der von ihr geliebten französischen Küche genießen kann. Dafür wünschten ihr Schüler, Lehrer, Vertreter von Ämtern und Behörden sowie die vielen Freunde, die sie in den drei Jahrzehnten begleitet haben, alles Gute.