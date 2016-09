Gastlichkeit wird wieder ganz groß geschrieben, wenn am Samstag, 1. 10., und Sonntag, 2. 10., das Erdäpfelfest in der Stadt Geras in Szene geht.

Auch wenn der „tollen Knolle“ (etwa bei Verkaufsständen für besondere Sorten) nach wie vor große Aufmerksamkeit gilt, hat das Programm in seiner enormen Vielfalt auch darüber hinaus unglaublich viele Attraktionen für Jung und Alt zu bieten.

Von der Kirtagsmusi bis zum Kinderliedermacher

An musikalischen Angeboten kann man zwischen Kinderliedermacher Bernhard Fibich, der Bürgermusikkapelle Gars, der Gugga-Musi Pulkau und der Wohlviertler Kirtagsmusi wählen. Kurzweil garantieren für die Kleinen die „Go-Cars“, eine Hundevorführung („Trickdogging“), das Bungee-Trampolin und Ringelspiele.

Wer gustieren will, nützt den Schmankerlmarkt, wer sich für handwerkliche Fertigkeiten interessiert, kann einem Korbflechter und einem Motorsägenschnitzer bei der Arbeit zusehen. Viel fürs Auge bieten die Trachtenmodenschau mit Elfi Maisetschläger (Samstag) und der große Umzug „Oldtimer auf zwei und vier Rädern“ (Sonntag).

Eintritt: 3 Euro (zwei Tage 5 Euro/6 Euro (inklusive „Alpha & Omega-Party am Samstag).

Im Programm:

Samstag, 1. 10.

10 Uhr: Begrüßung der Gäste durch Erdäpfelkönigin Cornelia und Festprinzessin Patricia

11 Uhr: Mitmachkonzert für Kinder mit Bernhard Fibich

15 Uhr: Trachtenmodenschau mit Elfi Maisetschläger – Präsentation „Geraser Erdäpfeldirndl“

16 Uhr: Schau des Hundesportvereins Maissau – mit „Trick-Dogging“

19 Uhr: Konzert „Ladies‘ Sound“ (Pop, Rock, Jazz)

22 Uhr: „Alpha & Omega“-Party (bis 3 Uhr Früh)

Sonntag, 2. 10.

11 Uhr: Frühschoppen mit der Wohlviertler Kirtagsmusi

14 Uhr: Umzug „Oldtimer auf zwei und vier Rädern“

16 Uhr: Thronübergabe

17 Uhr: Konzert „Solid & Gold“ (Klassiker des Austropops)

Infos: www.erdaepfelfest.at