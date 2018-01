Persönliches: geboren am 31. 5. 1965 in Wien und dort wohnhaft (pendelt täglich nach Gars), verheiratet, eine erwachsene Tochter

Berufliches: nach Medizinstudium Arbeit an der Uni-Klinik in Wien und im SMZ Ost, unter anderem Zusatzstudium und Doktortitel für Osteopathie in Philadelphia (USA), Primaria im Waldsanatorium Purkersdorf und in der Reha-Klinik Raxblick in Prein/Rax, jetzt „Medical Director“ im „la pura women‘s health resort Kamptal“ in Gars; Fachärztin für Unfallchirurgie und Orthopädie, Wirbelsäulen- und Akupunkturspezialistin, „Healthy Aging“-Expertin

Hobbys: Kunst und Kultur, Malen, Fliegen („aber nur als Flugschülerin“)