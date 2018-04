Einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter machte der Hötzelsdorfer Christian Riener. Der Brigadier wurde durch Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) zum neuen Leiter der Abteilung Einsatzführung im Bundesministerium für Landesverteidigung bestellt.

Unter anderem Verantwortung für alle In- und Auslandseinsätze

Schon seit dem November des Vorjahres war der 51-jährige Riener mit der Führung dieser Abteilung betraut. Für Riener ist dieser Schritt ein erfreulicher, denn: „Gerade das Aufgabenspektrum des Abteilungsleiters Einsatzführung im BMLV entspricht vollinhaltlich meinem Interessensprofil und fügt sich bestens in meinen bisherigen militärischen Werdegang“, sagt Riener.

Sein Ziel sei es, seine bisherigen Erfahrungen im In- und Ausland, vor allem aber seine Zeit als Brigadekommandant im Rahmen seiner neuen Verantwortung einzubringen. „Gerade in dieser Funktion sehe ich viele Möglichkeiten, unsere Soldatinnen und Soldaten im Einsatz bei ihrer herausfordernden Auftragserfüllung bestmöglich zu unterstützen und die Truppe insgesamt zu fördern“, meint Riener weiter.

Verantwortlich ist Christian Riener in seiner neuen Funktion für Angelegenheiten der militärstrategischen und der sogenannten „teilstreitkraftübergreifenden“ Einsatzführung. Das beinhaltet vor allem die Verantwortung für alle In- und Auslandseinsätze des Bundesheeres und schließt die enge Koordinierung der Landstreitkräfte mit anderen Aufgabenträgern des Bundesheeres mit ein.

Das Schwergewicht und die Hauptaufgabe sind die laufenden Einsätze des Bundesheeres. Zur Veranschaulichung: Derzeit beteiligt sich das Österreichische Bundesheer parallel zum seit 2015 zur Bewältigung der Migrationskrise begonnenen und immer noch laufenden sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an 14 Auslandseinsätzen im Rahmen der Europäischen Union, der Vereinten Nationen, der OSZE und der NATO.

Weiters fällt in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung die zivil-militärische Zusammenarbeit im In- und Ausland, wobei hier besonders der Beitrag zum staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagement und die Beitragsleistung zur internationalen humanitären Hilfe sowie Katastrophenhilfe herausragen. Sicherstellung von Amtshilfe und Unterstützungsleistungen des Bundesheeres ergänzen das vielfältige Aufgabenspektrum. Seit kurzem ist der „Abteilungsleiter EFü“, wie die neue Position Rieners bezeichnet wird, auf ministerieller Ebene für den Einsatz der Militärstreife und Militärpolizei im In- und Ausland verantwortlich.