Anlässlich der Landesausstellung 2009 produzierte der Mediziner Wolfgang A. Schuhmayer einen Dokumentarfilm über den „Räuberhauptmann“ Johann Georg Grasel. Anlässlich der Gedenkveranstaltung zur 200. Wiederkehr der Hinrichtung des Kriminellen meldete sich Schuhmayer verärgert zu Wort.

NÖN: Warum haben Sie damals den Grasel-Film gemacht?

Schuhmayer: Das hatte mehrere Hintergründe. Der erste war, dass meine Großmutter mütterlicherseits mir schon immer vom Räuberhauptmann Grasel erzählt hat. Zweitens: Die Großmutter väterlicherseits stammt aus der Region, wo Grasel geboren wurde. Und drittens war für mich die Frage: Was steckt hinter der „Leitfigur“ der Graselwirtin? Es war einfach Neugierde.

„In Wahrheit war Grasel so feig, dass er nie Reiche bestohlen hat. Er war kein Robin Hood, der Barone beraubt hat!“

Wie wurde der Film realisiert?

Es hat sich herausgestellt, dass es nicht so einfach ist, Literatur zu beschaffen. Und es war sehr schwierig, Leute zu finden, die objektiv, also in einer historisch sauberen Form über Grasel reden. Denn was sofort zutage getreten ist, war, dass Grasel in Mähren als Verbrecher in die Historie eingegangen ist. Im Tschechischen ist das Wort „Grasel“ auch ein Synonym für Verbrecher. Auf unserer Seite wurde ein Hollywood-Image eines Pseudo-Robin-Hoods gepflegt. Seine Entstehung ist aber erklärbar.

Und wie?

Grasel hat ja immer unter den Armen verkehrt und sehr viele Liebschaften gepflegt, die er auch benutzt hat, um unterzuschlüpfen. Wenn er auf Tauchstation gegangen ist, war das immer bei Damenbekanntschaften. Die hat er, wenn er gerade aus Raubzügen etwas gehabt hat, auch bezahlt. Daraus hat der Volksmund gemacht: Er hat die Reichen bestohlen und die Armen beschenkt. In Wahrheit war der Grasel aber so feig, dass er nie Reiche bestohlen hat, denn die waren viel zu gut geschützt. Er hat immer nur Schwache und Alte überfallen, und dabei ist er meistens unter Alkoholeinfluss gestanden. Er war kein Robin Hood, der Barone beraubt hat.

„Aber man kann nicht in einer Kirche einen Verbrecher feiern“ Über die Vermarktung

War Ihr Anliegen mit dem Film, dieses Image zurechtzurücken?

Mein Anliegen war einfach, dass man sich in einer historisch sauberen Form mit dem Thema auseinandersetzt. Man sollte auch zur Kenntnis nehmen, dass er in eine Verbrecherfamilie hineingeboren wurde und in einer sehr schweren Zeit geboren wurde, weil zum Beispiel sein Landgraf den Schulunterricht eingestellt hatte. Auf der anderen Seite kann man nicht – auch wenn das heute zeitgeistig ist – hergehen und sagen: Mein Gott, er hatte eine schwere Kindheit und musste Verbrecher werden. Alle Kinder nach dem Zweiten Weltkrieg haben eine schwere Kindheit gehabt und sind keine Verbrecher geworden.

Sie haben sich zu den Gedenkveranstaltungen zum 200. Todestag sehr kritisch geäußert …

Aus heutiger Sicht sehe ich die Sache sogar noch kritischer, weil ich als Therapeut auch mit Verbrechensopfern arbeite. Da bekommt man einen noch dickeren Hals, wenn ein Verbrecher gefeiert wird. Und Grasel war ein Verbrecher!

Was haben Sie sich gedacht, als Sie erfahren haben, dass Grasel „gefeiert“ wird?

Ich habe es zuerst einmal gar nicht glauben können. Es ist für mich nachvollziehbar, wenn von der Graselwirtin bis zum Gasthaus Vlasaty Grasel-Porträts auf Kaffeehäferln und Trinkbechern sind. Das ist ein Marketing-Tool, bei dem die Gäste einen Grusel-Faktor haben. Das ist ein wenig so wie mit dem „bösen Wolf“. Aber man kann nicht in einer Kirche einen Verbrecher feiern zum 200. Todestag seiner Hinrichtung. Eine Messe für die arme Seele Grasel zu lesen, dagegen kann niemand etwas haben, aber dann muss es schon im Vorfeld zum Ausdruck kommen. Und man muss auch die armen Seelen, die er geschädigt hat, bzw. die Frau, die er umgebracht hat, in die guten Wünsche fürs Himmelreich miteinbeziehen.

Welchen Umgang wünschen Sie sich mit Grasel in unserer Region?

Es ist unerheblich, was ich mir wünsche. Aber es gibt ausreichend Literatur, um das komödiantische Robin-Hood-Image auslaufen zu lassen. Wir wissen verdammt genau, wie er war. Und es ist vernünftig, mit der Realität korrekt umzugehen. Die Tschechen haben das ja auch geschafft!

Also ein Appell für die ungeschminkte Wahrheit?

Genau. Wir brauchen daraus keine Operette machen. Wichtig ist mir das auch, weil man gerade in Zeiten wie diesen mit der Art und Weise, wie man mit Geschichte umgeht, auch Signale setzt – an die, die Nachkommen, an unsere Jugendlichen. Und man sollte ihnen nicht Dinge erzählen und vormachen, die schlicht und ergreifend falsch sind.