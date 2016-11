Lange hat es nicht gut ausgesehen. In einer Zeit, in der es schwierig ist, gut gehende Stadt-Ordinationen mit Allgemeinmedizinern nachzubesetzen, hatte Brunn/Wild mit seiner kleinen Ordination und nach vielen Problemen in der Vergangenheit wenig Chancen.

Doch dann kam Glücksfall Nummer 1: Mit Andjela Erstic will eine erfahrene Ärztin den Job antreten, die weiß, worauf sie sich einlässt. Sie hat nach eigenem Bekunden die „Seelenkraftkammer Waldviertel“ im Zuge ihrer Vertretungstätigkeiten und als Rotkreuz-Ärztin kennengelernt. Sie steuert nicht nur ihren Job, sondern auch die Region gezielt an. Dem ersten Eindruck nach startet hier eine taffe Frau, deren kommunikative Art verspricht, dass sie mit den Patienten viel reden (statt nur Rezepte schreiben) wird.

Im Raum steht nebenbei die Hoffnung der Medizinerin, dass sich ihre Tochter, eine ausgebildete Internistin, in Zukunft für ihre Nachfolge interessieren und die Ordination langfristig absichern könnte. Dann würde für Brunn und seine Menschen der doppelte sogar zum dreifachen Glücksfall.