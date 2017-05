Aus und vorbei. Auch, wenn die Hondas jetzt doch noch, nach dem ganzen Lizenz-Kasperltheater, das nötige Kleingeld für kommende Saison hinblättern, weil sie vertraglich verpflichtet sind: Das Projekt Champions League und all die anderen unrealistischen Flausen des SV Horn sind gestorben.

Es war und ist quasi ein Selbstmord auf Raten. Nach und nach vertschüssten sich verdienstvolle Mitarbeiter, die Mannschaft besteht zum Großteil aus Söldnern, denen Horn so was von egal ist und die bei erstbester Gelegenheit weg sein werden. Horn liegt vor einem riesigen Trümmerhaufen, den man sich selbst zuzuschreiben hat. Hat wirklich jemals jemand an die, von den Japanern gebauten, Luftschlösser geglaubt? Er oder sie möge in sich gehen und sich selbst bezüglich seiner Sportkenntnisse hinterfragen.

Jetzt gilt es, die Scherben zusammenzukehren. Die Frage ist: Wer macht‘s? Eine heikle Aufgabe. Der Verein ist in den sozialen Netzwerken eine Lachnummer geworden, hat nicht nur seine Glaubwürdigkeit, sondern auch viele Fans verloren.

Jetzt muss ein ehrlicher Weg her. Egal, ob in der Landesliga oder drunter. Daher: Zurück zu den Wurzeln. Das ist die einzige Chance wieder das zu werden, was der SVH einmal war: Ein familiärer, gut geführter Verein, auf den die Region stolz ist.