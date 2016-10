Sechs Siege, ein Remis, 12:1 Tore – mit dieser sensationellen Bilanz führt der SK Eggenburg in Bayern München-Manier die Tabelle der 2. Landesliga West an. Als Vizemeister der Vorsaison musste man die Eggenburger natürlich auf der Rechnung haben. Noch dazu, wo der Kader im Sommer personell aufgewertet und mit Karl Plank ein richtiger Trainerfuchs geholt wurde.

Was aber richtig optimistisch macht: Dass Eggenburg auch mal – wie am Freitag in Gmünd – grottenschlecht spielen kann und dennoch gewinnt. Und dass der SKE genug Spieler in seinen Reihen hat, die mit individueller Klasse ein Spiel entscheiden können. Das macht in dieser Liga den Unterschied aus. Denn während Gmünd Chancen fahrlässig vernebelte, setzte Lukas Necas einen Freistoß in die Maschen und Vojtech Schulmeister traf bei seinem ersten Torschuss.

Verlassen dürfen sich die Eggenburger auf diesen Trumpf aber nicht. Denn allein die Tatsachen, dass die stark erwarteten Teams wie Wieselburg, Schrems oder Gmünd hinterherhinken ist ein Indiz dafür, dass in dieser Liga jeder gegen jeden punkten kann. Solange die Konzentration auf das jeweils nächste Spiel aber hochgehalten werden kann, wird der SKE vorne davonziehen.