Der Rücktritt von Bernd Mrlik als Trainer des SCU Gars kommt überraschend. Mrlik gilt als Garser Urgestein, war jahrzehntelang Spieler, Funktionär und übernahm, als der Verein nach dem Absturz von der Gebietsliga in die 2. Klasse am Boden lag, Verantwortung. Als Trainer baute er rund um die tschechischen Leistungsträger eine junge Truppe auf, die in die 1. Klasse zurückkehrte, aktuell auf Platz drei steht und durchaus reelle Chancen auf den Meistertitel hat.

In Gars redet man erst gar nicht um den heißen Brei herum, gibt auch von Funktionärsseite offen zu, dass einige der einheimischen Routiniers gegen den Trainer agiert hätten. Hatten da gar ein paar Arrivierte Angst um ihr Leiberl? Die Frage, die sich aber dringender stellt: Warum stärkte der Verein Mrlik nicht den Rücken, sondern ließ die scheinbaren Intrigen weiter geschehen?

Gerade Gars landete in der Vor-Mrlik-Zeit einige Rohrkrepierer am Trainerposten. So einer darf bei der jetzigen Trainersuche nicht passieren. Sonst kann das zuletzt aufgebaute, positive Image schnell wieder in die falsche Richtung umschlagen, wenn es sportlich bergab geht.