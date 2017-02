Am Freitag geht‘s endlich los, rollt auch in der Sky Go Erste Liga wieder der Ball. Für Horn steht mit einem Heimspiel-Doppelpack gleich viel auf dem Spiel. Da ist punkten angesagt, soll‘s nicht – ähnlich wie zum Saisonstart – sofort in eine Abwärtsspirale gehen. Vor allem das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Blau-Weiß Linz wird – moralisch gesehen – richtungsweisend.

Richtungsweisend ist in Horn hoffentlich auch die neu entdeckte Liebe zur Bodenständigkeit. Aktuell gibt‘s keine Träumereien a la Champions League, sondern ist das primäre Ziel der Klassenerhalt. Über einen neuerlichen Abstieg wie 2014 wäre Geldgeber Keisuke Honda wohl alles andere als erfreut, das Projekt schwer angezählt …

Der Klassenerhalt wird hart genug. Es ist aber ein Ziel, an dem sich Horn am Ende messen lassen kann. Gelingt der, dann war‘s eine gelungene Saison und man darf sich zurecht auf die Schulter klopfen. Beim, vorm Saisonstart ausgegebenen, Ziel, Meister zu werden, wäre hingegen schon Platz zwei eine Niederlage gewesen. Aus diesen kommunikativen Fehlern hat Horn gelernt. Jetzt müssen nur noch auch die Kicker beweisen, dass sie ihre Schwachstellen beseitigt haben. Denn die Wahrheit liegt bekanntlich immer noch am Platz und nicht bei der Darstellung nach außen.