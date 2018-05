Quasi in vorletzter Minute hat der UHC Eggenburg also den Klassenerhalt in der Woman Handball Austria-Liga geschafft – und zwar mit einem Sieg im vorletzten Saisonspiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Korneuburg. Vier Siege und ein Remis reichten am Ende, um in der höchsten österreichischen Frauenhandball-Liga zu bleiben. Da fallen auch die 17 Niederlagen nicht mehr ins Gewicht.

Ja, 17 Niederlagen – das hört sich deftig an. Dennoch waren die Eggenburgerinnen nicht so weit weg von der Konkurrenz. Elf dieser 17 Partien wurden mit weniger als fünf Gegentreffern entschieden. Mit zeitweilig etwas mehr Spielglück, ganz sicher aber mit einer längeren Ersatzbank, wäre das eine oder andere Erfolgserlebnis mehr drinnen gewesen.

Welche Lehren kann der Aufsteiger also mitnehmen? Zum Einen, dass das Liga-Mittelfeld nicht allzu weit weg ist, zum anderen, dass es auch mit jungen Spielerinnen aus den eigenen Reihen geht, nachdem zur Saisonmitte gleich drei Legionärinnen heimgeschickt wurden, und dass mit Coach Tibor Csoka ein cooler Typ draußen steht, der immer an den Klassenerhalt glaubte und diesen seinen Mädels predigte. Daher wirkt es auch glaubhaft, wenn Csoka in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen und sich ans Mittelfeld ranpirschen will. Es ist drinnen.