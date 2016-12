Gerade noch, in letzter Sekunde sozusagen, katapultierte sich der SV Horn vor der Winterpause aus der Abstiegszone. Das einzig Positive an einer bisher ziemlich verkorksten Erste Liga-Saison.

Mit Titelambitionen – warum eigentlich? – gingen die Horner ins Rennen, richtig auf Touren kamen sie nie. Seit Runde neun steckte Horn auf den Abstiegsplätzen fest, generell war man im bisherigen Saisonverlauf nie besser als Achter. Steht dieser Platz auch am Saisonende, wär‘s schon ein Erfolg. Im Endeffekt wird sich Horn mit BW Linz, dem FAC und Wattens um die zwei Abstiegsplätze matchen …

Um hier gute Karten zu haben, muss sich im Winter aber einiges tun. Schwachstellen und Transfer-Flops gehören korrigiert und auch ein neuer Trainer hätte JETZT genug Zeit, sich einzuarbeiten.

Denn, eines ist sicher: So schön und sensationell dieser Sieg in Lustenau auch war: Er war auch extrem glücklich und verleitet hoffentlich nicht dazu, dass „ja eh alles leiwand“ ist. Denn das ist es nicht. Schon allein der Zuschauerrückgang sollte die Alarmglocken schrillen lassen. Den Rückhalt der Fans wird Horn im Frühjahr aber brauchen, soll‘s nicht nach einem Jahr schon wieder zurück in die Regionalliga gehen.