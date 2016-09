Entweder ist Horns Obmann-Stellvertreter Yasunori Kanda ein origineller Spaßvogel, oder einfach ein Markting-Genie, das es versteht, ein Produkt durch skurrile Vorgehensweise in aller Munde zu halten. So geschehen mit seinem Sager, Horn hätte das Potenzial „der beste Klub der Welt“ zu werden. Das fast schon Traurige: Kanda meinte diese Aussage ernst – aber okay, unter den Blinden ist auch der Einäugige König.

Schön langsam zieht aber wenigstens der österreichische Part des Vereins seine Lehren. Noch ist der aber damit beschäftigt, die hinterlassenen Verwirrungen zu reparieren. Dabei gäbe es dringendere Baustellen. Die Trainerfrage zum Beispiel. Denn noch verwegener als Kanda sind die Auftritte von Trainer Masanori Hamayoshi. Der beweist zwar bei seinen gymnastischen Einlagen an der Outlinie Fitness, diese scheint seinen Kickern aber total zu fehlen. Wie sonst ist es möglich, dass bereits jetzt zehn Spieler ständig mit Blessuren out, oder am Ende eines jeden Matches richtig „blau“ sind?

Es ist unglaublich, wie lange Hamayoshi zugesehen wird. Dass der keinen Schimmer von der Materie hat, beweist allein die Tatsache, dass er noch immer an den Aufstieg glaubt. Wenn‘s sportlich nicht so traurig wäre, wäre es ja fast schon wieder lustig …

Mehr zum Thema gibt hier es auf unserem NÖN-Fußballportal meinfussball.at!