Mit den Vertragsverlängerungen von Miroslav Milosevic und Matus Paukner sind dem SV Horn quasi schon jetzt eine Art „Königstransfers“ für die kommende Saison gelungen. Der mittlerweile 32-jährige Milosevic etwa erlebt aktuellen seinen x-ten Frühling, was auch seine Bilanz unterstreicht. In 25 Einsätzen erzielte „Miro“ in dieser Saison 14 Tore und bereitete 13 weitere vor. Das einzige Spiel in dieser Saison, wo er gesperrt fehlte, verloren die Horner übrigens bei Neusiedl …

Auch das Spiel gegen Schlusslicht Schwechat unterstrich einmal mehr: Braucht es ein zündendes Momentum, um auf die Siegerstraße zu kommen, dann ist auf Milosevic Verlass. Wie so oft in dieser Saison, brachte er sein Team auch am Freitag mit dem 1:0 auf Kurs. Auch über Paukners Qualitäten, der ein Mittelstürmer „alter Schule“ ist, braucht man nicht diskutieren. 20 Tore bisher sind eine Ansage, endlich hat Horn wieder einen, in der Vergangenheit so oft vermissten, Top-Torjäger.

Um Adaptierungen für die 2. Liga wird Horn aber dennoch nicht umherkommen. Vor allem auch angesichts dessen, dass die Offensive eben zu sehr vom Duo Milosevic/Paukner abhängig ist. Und eine Etage höher wäre es fatal, sich immer wieder nur auf diese Beiden verlassen zu müssen.