Was für ein bitteres Derby-Ende für die Horner in Wiener Neustadt. Nicht nur, dass das Spiel verloren ging, nein: Dann ist ausgerechnet auch noch Ex-Spieler Stefan Rakowitz mit einem Doppelpack „Schuld“ dran.

Jener Rakowitz, der im Sommer in Horn nicht mehr gebraucht wurde, nachdem er in der Ostliga-Meistersaison der überragende Spieler war. Der, der keinen neuen Vertrag mehr bekommen – und über dessen Ausbootung es nie ein wirklich offizielles Statement gab. So bleibt‘s bis heute ein Gerücht, dass sich „Rako“ angeblich unter der Dusche über die Japaner beim SV lustig gemacht haben soll. Rakowitz kann es egal sein, jetzt war er es, der die Horner brausen gehen ließ.

Die Horner hingegen müssen froh sein, dass sie zumindest zuvor gegen den FAC den Pflichtsieg eingefahren haben. Denn sonst würd‘s schon jetzt ziemlich düster in der Tabelle aussehen. Aber bereits in der nächsten Runde, zu Allerheiligen gegen Wattens, muss der nächste Pflichtsieg her, will man es vermeiden, dass man einen Tag später zu Allerseelen auch der sportlich „toten“ Horner gedenken muss. Denn danach warten noch Innsbruck, LASK, Liefering und Lustenau. Viele Punkte gibt‘s da sowieso nicht mehr. So schaut‘s derzeit nach einer tristen, frostigen Winter-Pause für Horn aus.