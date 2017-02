Es mutet etwas kurios an: Auf meinfussball.at (dem Fußball-Portal der NÖN) findet Ihr den Bericht vom aktuellen Trainingslager des SV Horn im kroatischen Umag, auf Seite 54 der dieswöchigen Horner NÖN-Printausgabe (hier geht's zum ePaper), in der „Historischen Rubrik“ jenen aus dem Jahr 1997, als es die Waldviertler weiter in den Süden, nämlich in die Türkei zog.

Ok, die Türkei ist heutzutage aufgrund einiger Gegebenheiten nicht mehr die Wunschdestination Nummer eins, aber: Gäbe es dennoch nicht andere, weil bessere, sprich vom Klima vorteilhaftere Regionen zum Vorbereiten als etwa Kroatien? Auch, wenn das dann wohl teurer kommen würde, aber man könnte meinen: Wer sich vor 20 Jahren die Türkei leisten konnte, der wird sich auch jetzt, wo man sportlich besser dasteht als damals und nun das Honda-Geld fließt, vergleichbares leisten können, oder?

Dabei war‘s ja so, dass sich die Horner heuer ursprünglich gar kein Trainingslager gegönnt hätten, wären sie nicht vom heuer etwas strengeren Winter quasi vertrieben worden. Dabei ist es ein Risiko, wenn ausgerechnet im Winter beim Trainingslager gespart wird. Vor allem, wenn es um Sein oder Nichtsein geht. Die Resultate müssen ohnehin bei den kommenden Spielen geliefert werden, die Basics dafür braucht‘s aber aus der Vorbereitung. Und da macht das Training unter der Sonne halt doch mehr Spaß, als in der ungemütlichen Kälte.

