Man könnte es sich einfach machen: Natürlich sind sämtliche Unfälle, die sich laufend auf der Molder Kreuzung zwischen Horn und Maria Dreieichen ereignen, auf ein Fehlverhalten der beteiligten Verkehrsteilnehmer zurückzuführen.

Trotz guter Aussicht in alle Richtungen werden Fahrzeuge auf der bevorrangten B 2 übersehen, es wird riskant noch knapp vor nahenden Fahrzeugen übersetzt, und Abbieger ignorieren Vorrangregeln.

Lokale Entscheidungsträger wollen aber nicht länger zusehen, wie es immer wieder kracht. Auch die Behörde hat die Stelle als „Unfallhäufungspunkt“ im Blickfeld und überlegt Maßnahmen, um sie zu entschärfen. Die Verfügung einer Tempo-70-Beschränkung – mit Installierung einer Radarbox – kostet nicht viel und könnte zumindest zur Verringerung der Folgen der Unfälle an dieser Stelle beitragen.

Diese vollständig zu verhindern, wird – so wie an der B 4 in Harmannsdorf – nicht möglich sein. Aber eine Verbesserung der Situation ist den Einsatz von Hirnschmalz Sachverständiger jedenfalls wert.