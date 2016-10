Zwei unterschiedliche Ereignisse der vergangenen Tage zeigen auf, wie leichtfertig, oft fahrlässig, manche mit dem Thema Sicherheit umgehen.

Auch, wenn es „nur“ ein Luftdruckgewehr war, mit dem jemand mitten im Horner Wohngebiet auf eine Katze geschossen hat – so etwas kann im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen. Dieses Verhalten fällt jedoch nicht mehr unter den Begriff Sorglosigkeit, sondern mutet eher „irre“ an.

Fahrlässige Gedankenlosigkeit muss dem Besitzer eines Rohbaus in Fuglau unterstellt werden, in dessen Keller ein Brunnen beinahe zur tödlichen Falle für einen Hund geworden wäre. Was, wenn durch das (fehlende) Kellerfenster ein Kind kraxelt? Wer wäre, wenn sein Verschwinden nicht gleich aufgefallen wäre, auf die Idee gekommen, dort zu suchen?

Mehr Vorsicht und Vorsorge im Alltag täten gut. Das fängt bei kleinen Maßnahmen wie Sicherheitsgurt, Kindersitz und Fahrradhelm an. Wir sollten uns unsere täglichen Sorglosigkeiten einmal selbstkritisch vor Augen führen. Ein Wunder, dass nicht mehr passiert!