Es ist legitim, wenn Gemeinden Berühmtheiten für (touristische) Werbezwecke nützen. In jüngster Zeit drehte sich im Bezirk Horn vieles um zwei dieser bereits verstorbenen historischen Gestalten.

Da ging es einerseits um den berüchtigten „Räuberhauptmann“ Johann Georg Grasel in Horn und um den als „Falco“ weltberühmt gewordenen Sänger Johann Hölzel in Gars. Bei Grasel jährte sich die Hinrichtung in Wien am 31. 1. zum 200. Mal, Falco kam vor 20 Jahren (am 6. 2.) bei einem Unfall in der Dominikanischen Republik ums Leben.

Bei beiden scheiden sich die Geister. Allerdings ist der „Robin Hood“ des Waldviertels – in Wirklichkeit ein Krimineller und Mörder – längst entzaubert, während Falcos „Rock me Amadeus“ bis heute der einzige deutschsprachige Hit ist, der es in den USA zu einer Nummer 1 in der Hitparade geschafft hat.

Horn hat einen Graselturm, die Region mehrere Grasel-Höhlen. Gars bekommt voraussichtlich ein Falco-Museum. Wen kümmern die Details? Hauptsache, man bleibt im Gespräch!