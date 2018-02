Der Bezirk Horn ist eine jener Regionen im Land, die durch die negative Geburtenbilanz ständig Bevölkerung verliert. Der Traum, diesen Trend, der die Gemeinden finanziell schwächt, durch stärkeren Zuzug neuer Bürger zu stoppen – eine Umkehr erscheint überhaupt als unerreichbare Vision – ist noch nicht ausgeträumt. Aber die Maßnahmen, die dazu nötig sind, erfordern viel Zeit.

Es ist nicht übertrieben, davon zu sprechen, dass man im Waldviertel in dieser Frage in Generationen denken muss. Die Realisierung der Verbesserungen auf der Franz-Josefs-Bahn sind vielleicht in 20 Jahren zu bewerkstelligen, eine „Waldviertel-Autobahn“ – in welcher Form auch immer –, braucht noch viel länger. Bis dahin ist zur Schadensbegrenzung eine Politik vieler kleiner Schritte angesagt, bei der jede einzelne Gemeinde gefordert ist.

Für die Realisierung eines Stopps des Bevölkerungsverlustes oder gar einer Umkehr des Trends wird es einen langen Atem brauchen. Hoffentlich geht den Verantwortlichen bis dahin nicht die Luft aus!