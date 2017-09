1:2 in Seitenstetten, 3:4 gegen Weißenkirchen – beim SK Eggenburg ist derzeit der Wurm drinnen. Nach dem guten Saisonstart mit zehn Punkten aus vier Spielen hat wohl niemand damit gerechnet, dass der SKE just gegen die Nachzügler stolpert. Natürlich sind erst ein paar Runden gespielt und ist noch lange nichts verloren – aber dennoch werden die kommenden vier Spiele schon richtungsweisend.

Nicht nur, dass Eggenburg davon dreimal auswärts ran muss, es warten auch die Duelle gegen die toll gestarteten Kilber und Schremser. Kann Eggenburg hier nicht bestehen, könnte der Rückstand schon ordentlich anwachsen und die Moral weiter sinken. Denn während der Vizemeistertitel vor zwei Saisonen noch eine dicke Überraschung war, war jener der Vorsaison schon eine leichte Enttäuschung. Diesmal gab‘s ohnehin nur ein einziges Ziel – und das lautete Meistertitel.

Dabei schwächelt aktuell das Prunkstück des SKE, die Defensive. Zehn Gegentreffer in sechs Spielen! In der Vorsaison überschritt der SKE erst in Runde 17 diese Marke. Nicht immer kann man sich drauf verlassen, dass vorne ein Tor-Feuerwerk gezündet wird, während hinten ein „Tag der offenen Tür“ stattfindet. Denn wie heißt‘s so schön: „Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften.“